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Skuad

Skuad

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: skuad.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Единая платформа Skuad оптимизирует ваши международные операции по найму, расчету заработной платы и управлению персоналом. Легко нанимайте сотрудников в более чем 160 странах и обеспечивайте полное соответствие требованиям.

Веб-сайт: skuad.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Skuad, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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