Программное обеспечение для управления персоналом, созданное для вас. Интуитивно понятные и мощные инструменты, которые помогут вам планировать, нанимать, управлять и удерживать рабочую силу.

Веб-сайт: builtforteams.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Built for Teams, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.