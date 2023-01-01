Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте свою внешнюю рабочую силу с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с надежным соблюдением требований и быстрыми выплатами.

Веб-сайт: worksome.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Worksome, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.