Универсальное программное обеспечение для управления персоналом. Выберите нужные вам приложения и раскройте потенциал для управления и автоматизации всех операций с вашими людьми. От найма до выхода на пенсию.

Веб-сайт: tomhrm.app

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