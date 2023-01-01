Labourly™ сочетает в себе интуитивно понятное программное обеспечение и простоту, предоставляя вам универсальное HR-решение для управления готовыми к работе кандидатами. В сочетании с автоматизированными сроками лицензирования и умными предложениями по найму Labourly™ является следующим явлением в сфере подбора персонала.

Веб-сайт: labourly.ca

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