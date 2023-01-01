RecRight переносит набор персонала в 21 век с помощью интуитивно понятного и универсального видео-инструмента для набора персонала. Вы можете объявлять об открытых вакансиях, получать заявки и оценивать кандидатов в инструменте подбора персонала. Записанное видеоинтервью дает вам возможность увидеть людей, стоящих за заявлениями, и нанять людей, которые кликают на них. В конце концов, рекрутинг – это человеческое взаимодействие, а не ручка, бумага и безликие заявления.

Веб-сайт: recright.com

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