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The Architectural Review

The Architectural Review

architectural-review.com

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The Architectural Review — единственный глобальный журнал об архитектуре XXI века. Будьте вдохновлены и спровоцированы острой критикой и идеями, стоящими за зданиями, формирующими архитектурный дискурс.

Веб-сайт: architectural-review.com

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