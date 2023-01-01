Common Sense Media

Common Sense — ведущая некоммерческая организация страны, призванная улучшить жизнь всех детей и семей, предоставляя достоверную информацию, образование и независимый голос, необходимые им для процветания в 21 веке.

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