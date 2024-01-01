American Chemical Society

American Chemical Society

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: acs.org

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для American Chemical Society в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Американское химическое общество — это независимая членская организация, учрежденная Конгрессом, которая представляет профессионалов всех уровней и во всех областях химических наук. ACS, насчитывающая более 150 000 членов, является крупнейшим в мире научным обществом и одним из ведущих мировых источников авторитетной научной информации. Некоммерческая организация ACS находится в авангарде развивающегося химического предприятия и является ведущей профессиональной базой для химиков, инженеров-химиков и представителей смежных профессий по всему миру. ACS — динамичная и дальновидная компания, стремящаяся «улучшить жизнь всех людей посредством преобразующей силы химии». Это видение, разработанное и принятое Советом директоров ACS после широких консультаций с членами, полностью дополняет заявление о миссии ACS, которое заключается в том, чтобы «продвигать более широкое химическое предприятие и его специалистов на благо Земли и всех ее людей». Вместе эти два заявления представляют собой конечную причину нашего существования и обеспечивают стратегическую основу для наших усилий. ACS издает многочисленные научные журналы и базы данных, созывает крупные исследовательские конференции и предоставляет программы образования, научной политики и карьеры в области химии. Мы также ежегодно выделяем более 22 миллионов долларов США в виде грантов на исследования в нефтяной и смежных областях. Мы также играем ведущую роль в обучении и общении с политиками и широкой общественностью о важности химии в нашей жизни.

Веб-сайт: acs.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением American Chemical Society, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Scientific American

Scientific American

scientificamerican.com

PsyPost

PsyPost

psypost.org

Science

Science

science.org

ScienceDirect

ScienceDirect

sciencedirect.com

Frontiers

Frontiers

frontiersin.org

Crossref

Crossref

crossref.org

MirrorThink

MirrorThink

mirrorthink.ai

PNAS

PNAS

pnas.org

scite.ai

scite.ai

scite.ai

Raklet

Raklet

raklet.com

SHRM

SHRM

shrm.org

WildApricot

WildApricot

wildapricot.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности