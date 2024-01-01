American Chemical Society

Американское химическое общество — это независимая членская организация, учрежденная Конгрессом, которая представляет профессионалов всех уровней и во всех областях химических наук. ACS, насчитывающая более 150 000 членов, является крупнейшим в мире научным обществом и одним из ведущих мировых источников авторитетной научной информации. Некоммерческая организация ACS находится в авангарде развивающегося химического предприятия и является ведущей профессиональной базой для химиков, инженеров-химиков и представителей смежных профессий по всему миру. ACS — динамичная и дальновидная компания, стремящаяся «улучшить жизнь всех людей посредством преобразующей силы химии». Это видение, разработанное и принятое Советом директоров ACS после широких консультаций с членами, полностью дополняет заявление о миссии ACS, которое заключается в том, чтобы «продвигать более широкое химическое предприятие и его специалистов на благо Земли и всех ее людей». Вместе эти два заявления представляют собой конечную причину нашего существования и обеспечивают стратегическую основу для наших усилий. ACS издает многочисленные научные журналы и базы данных, созывает крупные исследовательские конференции и предоставляет программы образования, научной политики и карьеры в области химии. Мы также ежегодно выделяем более 22 миллионов долларов США в виде грантов на исследования в нефтяной и смежных областях. Мы также играем ведущую роль в обучении и общении с политиками и широкой общественностью о важности химии в нашей жизни.

Веб-сайт: acs.org

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