Гибкие автоматизированные решения для парковок любого масштаба. Pavemint предлагает услуги парковки 21-го века, основанные на гибких автоматизированных парковочных решениях, предназначенных для повышения операционной эффективности.

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