Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Email on Acid — это ведущий контрольный список перед развертыванием электронной почты и настраиваемая часть рабочего процесса электронного маркетинга, от проверки доступности до предварительного просмотра электронной почты.

Веб-сайт: emailonacid.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Email on Acid, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.