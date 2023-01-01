В результате слияния GVA Redilco и Sigest родился новый бренд: лидер в сфере услуг в сфере недвижимости, в офисном, розничном, логистическом и жилом секторах.

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