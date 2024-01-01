Альтернативы - Email on Acid
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
MailerLite
mailerlite.com
Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...
Mailtrap
mailtrap.io
Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
AWeber
aweber.com
Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.
Parcel
parcel.io
Платформа кодирования электронной почты. Кодируйте, просматривайте и сотрудничайте, используя платформу разработки, предназначенную для электронной почты. Parcel — это способ, с помощью которого бренды и агентства кодируют высококачественные электронные письма.
Bouncer
usebouncer.com
Служба проверки и проверки электронной почты с крутыми технологиями и по-настоящему заботливыми людьми. Самый простой в использовании, но самый мощный.
MailUp
mailup.com
MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.
testRigor
testrigor.com
Тестировщики программного обеспечения используют инструмент тестирования без кода testRigor для создания надежных сквозных функциональных тестов. Тестирование программного обеспечения стало проще: создавайте кросс-платформенные тесты без использования кода для веб-приложений, собственных и гибридных...
GlockApps
glockapps.com
Пакет инструментов доставки GlockApps состоит из трех приложений, которые помогут вам увеличить число открытий, кликов и конверсий до 41 %! Inbox Insight Запустите 3 бесплатных спам-теста с помощью Inbox Inbox, чтобы убедиться, что ваши электронные письма доходят до ваших клиентов. Результаты теста ...
Transpond
transpond.io
Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.
Acymailing
acymailing.com
Инструмент автоматизации информационных бюллетеней и маркетинга для WordPress и Joomla. Удобный для пользователя, AcyMailing поможет вам на каждом этапе вашей почтовой кампании: Концепция: - Проверьте свой контент (ссылки, ключевые слова, изображения) - Избегайте того, чтобы ваша кампания рассматрив...
Unspam
unspam.email
Unspam.email — это онлайн-инструмент для проверки спама в электронных письмах. Улучшите доставляемость с помощью бесплатного тестера электронной почты. Служба анализирует основные аспекты электронного письма, возвращает оценку спама и прогнозирует результаты с помощью тепловой карты искусственного и...
Folderly
folderly.com
Folderly — это решение для обеспечения доставки электронной почты, которое предлагает комплексный подход к обеспечению безупречной доставки электронной почты. Найдите, устраните и предотвратите проблемы с доставкой электронной почты, а также убедитесь, что ваши электронные письма попадают в папку «В...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Reoon
reoon.com
Повысьте эффективность бизнеса за счет автоматизации ручных задач. Reoon предоставляет лучшие программные решения и профессиональные инструменты для поддержки вашего бизнеса.
Delivra
delivra.com
Delivra, созданная для занятых маркетологов, расширит вашу аудиторию с помощью простых решений для маркетинга по электронной почте и SMS.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это программное обеспечение для тестирования электронной почты, которое позволяет собирать и тестировать электронную почту, помогая создавать, тестировать и представлять свой продукт.