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Runestone Academy

Runestone Academy

runestone.academy

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Миссия Runestone Interactive — демократизировать учебники 21 века. Цены на учебники слишком высоки, а бумажные учебники слишком старомодны. Мы это меняем. - Свободно доступные книги с открытым исходным кодом. - Простые в использовании инструменты для создания книг Runestone. - Услуги хостинга для вашего курса.

Веб-сайт: runestone.academy

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