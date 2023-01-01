Эффективный и удобный подбор персонала. eRecruiter — самая популярная платформа управления подбором персонала в Польше, которую ежедневно используют тысячи рекрутеров для поиска заявок на работу, связи с кандидатами и сотрудничества с бизнесом из одного места. Эта система также помогает управлять положениями о согласии кандидатов и учитывать новые права кандидатов.

Веб-сайт: system.erecruiter.pl

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением eRecruiter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.