TurboHire — конкурентное преимущество в разумном поиске кандидатов, оценке с помощью искусственного интеллекта, похожего на человека, и оптимизации рабочего процесса подбора персонала.

Веб-сайт: turbohire.co

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