WebCatalog
Recruiterflow

Recruiterflow

recruiterflow.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Recruiterflow в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow включает в себя такие функции, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматическую последовательность электронных писем, интеграцию досок объявлений и совместную работу, которые помогут вам отслеживать процесс подбора персонала от начала до конца. Быстрорастущие компании, такие как Instamojo, Fusioncharts, OLR, а также стартапы из YCombinator и 500startups, используют Recruiterflow для поиска талантливых специалистов и оптимизации процесса найма.

Веб-сайт: recruiterflow.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Recruiterflow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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