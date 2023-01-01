Recruiterflow — это современное программное обеспечение для отслеживания кандидатов и CRM для подбора персонала, встроенное в одно целое. Recruiterflow включает в себя такие функции, как расширение Chrome для поиска в один клик, автоматическую последовательность электронных писем, интеграцию досок объявлений и совместную работу, которые помогут вам отслеживать процесс подбора персонала от начала до конца. Быстрорастущие компании, такие как Instamojo, Fusioncharts, OLR, а также стартапы из YCombinator и 500startups, используют Recruiterflow для поиска талантливых специалистов и оптимизации процесса найма.

Веб-сайт: recruiterflow.com

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