WebCatalog
CVWarehouse

CVWarehouse

ats.cvwarehouse.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CVWarehouse в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

CVWarehouse — это поставщик программного обеспечения как услуги, который предлагает комплексное решение для электронного подбора персонала. Компании используют CVWarehouse, чтобы предложить своим кандидатам четкую страницу карьеры с индивидуальным обзором их вакансий. Кандидаты могут подать заявку онлайн дискретным и 100% конфиденциальным способом. На внутренней стороне компании используют систему отслеживания кандидатов CVWarehouse (ATS) для отслеживания заявок. ATS позволяет компаниям ежедневно отслеживать поток найма сотрудников.

Веб-сайт: ats.cvwarehouse.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CVWarehouse, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Folk Flow

Folk Flow

app.folkflow.com

Welcome Kit

Welcome Kit

welcomekit.co

Scout Talent

Scout Talent

applynow.net.au

BizRun

BizRun

ui.bizrun.com

BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

Skillmirror

Skillmirror

skillmirror.com

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

Jobersy

Jobersy

app.jobersy.com

networx

networx

networxrecruitment.com

TalentPool

TalentPool

app.talentpool.com

eRecruiter

eRecruiter

system.erecruiter.pl

Recruitive

Recruitive

posting.recruitive.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности