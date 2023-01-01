CVWarehouse — это поставщик программного обеспечения как услуги, который предлагает комплексное решение для электронного подбора персонала. Компании используют CVWarehouse, чтобы предложить своим кандидатам четкую страницу карьеры с индивидуальным обзором их вакансий. Кандидаты могут подать заявку онлайн дискретным и 100% конфиденциальным способом. На внутренней стороне компании используют систему отслеживания кандидатов CVWarehouse (ATS) для отслеживания заявок. ATS позволяет компаниям ежедневно отслеживать поток найма сотрудников.

Веб-сайт: ats.cvwarehouse.com

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