WebCatalog
HRMatrix

HRMatrix

app.orblogic.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для HRMatrix в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

HRMatrix — это онлайн-решение для управления персоналом со встроенным автоматизированным роботом для подбора персонала с искусственным интеллектом. Говорящий бот для интервью HRMatrix имеет встроенный современный искусственный интеллект, облегчающий процесс собеседования. Его можно использовать в качестве предварительного инструмента для принятия более эффективных решений в процессе найма. Веб-приложение и мобильное приложение HRMatrix оптимизируют жизненный цикл сотрудников от приема на работу до выхода на пенсию. Запланируйте демо-версию, чтобы увидеть, как это работает!

Веб-сайт: orblogic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HRMatrix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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