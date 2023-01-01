HRMatrix — это онлайн-решение для управления персоналом со встроенным автоматизированным роботом для подбора персонала с искусственным интеллектом. Говорящий бот для интервью HRMatrix имеет встроенный современный искусственный интеллект, облегчающий процесс собеседования. Его можно использовать в качестве предварительного инструмента для принятия более эффективных решений в процессе найма. Веб-приложение и мобильное приложение HRMatrix оптимизируют жизненный цикл сотрудников от приема на работу до выхода на пенсию. Запланируйте демо-версию, чтобы увидеть, как это работает!

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