Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Программное обеспечение для управления персоналом, которое делает вашу жизнь проще - МСП, стартапы: сэкономьте до 30% вашего времени с помощью интуитивно понятного и комплексного программного обеспечения для управления персоналом, разработанного с учетом ваших конкретных потребностей.

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