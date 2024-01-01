Kafinea — это программный продукт французской технологической компании Madiasoft. Madiasoft — издатель инновационного безопасного программного обеспечения SaaS, адаптированного к потребностям мобильности. Компания Madiasoft, основанная в 2005 году, базируется в Париже, Франция, и имеет сотрудников в нескольких странах. Madiasoft предлагает высокопроизводительные управленческие решения (ERP - CRM) для компаний любого размера (от 1 до 1000 сотрудников), работающих в широком спектре секторов (промышленность/торговля/телекоммуникации/банковское дело/услуги...). Kafinea — флагманское программное обеспечение Madiasoft. Он централизует все процессы организации в одном инструменте: выставление счетов, учет в реальном времени, закупки, управление запасами, автоматические подписи, клиентский портал и т. д. Он отличается простой реализацией (режим SaaS) и современными интуитивно понятными пользовательскими интерфейсами. Он также имеет комплексный интегрированный API. Kafinea способствует совместной работе и продуктивности команды. Это снижает затраты и риски, связанные с обслуживанием сложной ИТ-инфраструктуры. Он адаптируется к тенденциям рынка и конкретным потребностям каждой компании, особенно малого и среднего бизнеса. Он совместим со всем внешним и внутренним программным обеспечением, включая программное обеспечение для бизнеса.

Веб-сайт: kafinea.com

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