Phaidon Press — глобальное издательство книг по искусству, архитектуре, дизайну, моде, фотографии и популярной культуре, а также кулинарных книг, детских книг и книг о путешествиях. Компания базируется в Лондоне и Нью-Йорке, а также имеет дополнительные офисы в Париже и Берлине.

Веб-сайт: phaidon.com

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