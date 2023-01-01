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Phaidon

Phaidon

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Веб-сайт: phaidon.com

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Phaidon Press — глобальное издательство книг по искусству, архитектуре, дизайну, моде, фотографии и популярной культуре, а также кулинарных книг, детских книг и книг о путешествиях. Компания базируется в Лондоне и Нью-Йорке, а также имеет дополнительные офисы в Париже и Берлине.

Веб-сайт: phaidon.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Phaidon, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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