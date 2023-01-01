Ralph Lauren Corporation — американская публичная модная компания, основанная в 1967 году американским модельером Ральфом Лореном. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке и производит продукцию от среднего до люксового сегмента.

Веб-сайт: ralphlauren.com

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