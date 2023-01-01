Louis Vuitton Malletier, широко известный как Louis Vuitton, — французский дом моды класса люкс, основанный в 1854 году Луи Виттоном. Монограмма LV марки присутствует на большей части продукции: от роскошных сумок и изделий из кожи до готовой одежды, обуви, часов, ювелирных изделий, аксессуаров, солнцезащитных очков и книг.

Веб-сайт: louisvuitton.com

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