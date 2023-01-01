Yves Saint Laurent SAS, также известный как Saint Laurent и YSL, — французский дом моды класса люкс, основанный в 1962 году Ивом Сен-Лораном и его партнером Пьером Берже. Компания специализируется на высокой моде, готовой одежде, кожаных аксессуарах и обуви. Ее косметическая линия YSL Beauty принадлежит L'Oréal.

Веб-сайт: ysl.com

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