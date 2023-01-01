Bottega Veneta — итальянский дом моды класса люкс, базирующийся в Милане, Италия. Линейка продуктов включает готовую одежду, сумки, обувь, аксессуары и украшения; и она передает Coty, Inc. лицензию на свое название и торговую марку в отношении парфюмерии.

Веб-сайт: bottegaveneta.com

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