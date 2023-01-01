Gucci — итальянский дом моды класса люкс, базирующийся во Флоренции, Италия. Линейка продукции включает сумки, готовую одежду, обувь, аксессуары и предметы интерьера; и она передает Coty, Inc. лицензию на свое название и торговую марку для парфюмерии и косметики под названием Gucci Beauty.

Веб-сайт: gucci.com

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