Площадь 6 кв. футов охватывает все аспекты Нью-Йорка: от архитектуры до дизайна интерьера, транспорта, истории и недвижимости. Мы предлагаем взгляд изнутри на то, каково жить в динамичном мегаполисе, и стремимся активизировать любого читателя.

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