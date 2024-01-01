Cup of Jo

Cup of Jo

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Веб-сайт: cupofjo.com

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Ежедневный блог Джоанны Годдард, писательницы журнала, живущей в Нью-Йорке. Блог посвящен моде, красоте, дизайну, еде и воспитанию детей. Джоанна пишет честные личные истории об отношениях и материнстве, а также рассказывает о преображении дома, уроках по прическам и еженедельных рецептах.

Веб-сайт: cupofjo.com

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