Делайте покупки на E.Leclerc DRIVE и воспользуйтесь доставкой на Драйв, домой или в Реле. Услуга доступна по всей Франции (кроме Парижа).

Веб-сайт: leclercdrive.fr

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LeclercDrive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.