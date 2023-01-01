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LEROY MERLIN France

LEROY MERLIN France

leroymerlin.fr

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Для ваших проектов DIY, садоводства и обустройства дома LEROY MERLIN предлагает большой выбор брендов по лучшим ценам, а также идеи, советы и услуги по аренде или установке дома. Товары для всего дома: ванная, кухня, сад, освещение, электричество, сантехника и т.д. Сбор в магазине и доставка на дом.

Веб-сайт: leroymerlin.fr

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LEROY MERLIN France, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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