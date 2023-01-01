Заказывайте доставку блюд и продуктов из супермаркета из лучших ресторанов и магазинов рядом с вами: Carrefour Market, Sushi, Pizza... ✔ Доставка на дом в Касабланке, Танжере, Рабате, Марракеше, Агадире... ✔ Загрузите приложение Jumia Food Maroc или позвоните по телефону. 05 22 04 18 18

Веб-сайт: food.jumia.ma

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jumia Food Maroc, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.