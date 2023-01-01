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CharlieHR

CharlieHR

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: charliehr.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение для управления персоналом, которое понравится вашей команде. Более 7000 компаний доверяют CharlieHR управление своими командами. Программное обеспечение для управления персоналом с красивым дизайном, простое и удобное в использовании.

Веб-сайт: charliehr.com

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