Arkestro — это программное обеспечение для прогнозирования закупок, предназначенное для предприятий, позволяющее повысить экономию и эффективность цепочки поставок.

Веб-сайт: arkestro.com

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