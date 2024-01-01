QAD

QAD

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Веб-сайт: qad.com

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QAD — ведущий поставщик облачных решений нового поколения для производства и цепочки поставок. Чтобы добиться успеха в неспокойном мире, сталкивающемся с перебоями в поставках и колебаниями спроса, производители и цепочки поставок должны быстро реагировать на изменения и плавно оптимизировать гибкость, эффективность и устойчивость для эффективного обслуживания клиентов. QAD предоставляет адаптивные приложения для поддержки этих адаптивных предприятий. Компания QAD, основанная в Санта-Барбаре, штат Калифорния, имеет клиентов в 84 странах мира. Тысячи компаний внедрили корпоративные решения QAD, включая планирование ресурсов предприятия (ERP), цифровую коммерцию (DC), управление взаимоотношениями с поставщиками (SRM), планирование цифровой цепочки поставок (DSCP), глобальную торговлю и транспортировку (GTTE), систему управления качеством предприятия. (EQMS), подключенная рабочая сила и аналитика процессов.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: qad.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением QAD, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Workday

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

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MYOB Australia

myob.com

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

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