Foods Connected предлагает полный набор программных решений для цепочки поставок для пищевой промышленности и индустрии напитков, включая производителей, розничных продавцов и предприятия общественного питания.

Веб-сайт: foodsconnected.com

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