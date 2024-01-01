Erpisto — это облачная платформа планирования ресурсов предприятия (ERP), предназначенная для средних и крупных предприятий. Он обслуживает несколько отраслей, включая производство, потребительские товары, образование и фармацевтику. Основные функции включают бухгалтерский учет, бизнес-аналитику, управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), человеческие ресурсы (HR), управление запасами, управление производством и цепочками поставок (SCM). Он представляет собой платформу электронной коммерции, позволяющую пользователям интегрировать систему со своим интернет-магазином и системой точек продаж (POS) для обычных магазинов. Другие функции включают управление финансами, составление бюджета, управление продажами, управление учетными записями, управление кампаниями, управление складами, управление производством и управление процессами. Это позволяет пользователям управлять рабочим процессом и ресурсами в одной панели окна. Функции бизнес-аналитики и аналитики обеспечивают автоматизацию процессов, сбор данных, финансовый анализ и прогнозирование. Он совместим с операционными системами Windows, Mac и Linux. Он также включает мобильные приложения для устройств Android, iOS, Windows и Blackberry. Варианты поддержки включают базу знаний, электронную почту и телефон.

Веб-сайт: erpisto.com

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