Composable Analytics

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Composable Enterprise — это ведущая в отрасли платформа Intelligent DataOps, которая предлагает полный набор возможностей для оркестрации, автоматизации и аналитики, гарантируя возможность быстрого внедрения аналитики в рабочие процессы бизнеса.

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Веб-сайт: composable.ai

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