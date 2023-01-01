Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни находились. С Kaizala вы эффективно назначаете и отслеживаете задачи или собираете данные с отдельными людьми или большими группами, даже если они не входят в вашу организацию.

Веб-сайт: microsoft.com

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