WebCatalog
Exact

Exact

exact.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Exact в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Решение для планирования проектов, которое помогает компаниям генерировать расценки, назначать задачи сотрудникам, создавать счета и прогнозировать доходы.

Веб-сайт: exact.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Exact, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Traxit

Traxit

app.traxit.io

Handdy

Handdy

handdy-profile.appspot.com

Sinao

Sinao

account.sinao.app

My CPA Dashboard

My CPA Dashboard

login.mycpadashboard.com

Teamline

Teamline

my.teamline.app

Finmark

Finmark

app.finmark.com

myBooks

myBooks

accounts.zetran.in

Microsoft Project

Microsoft Project

project.microsoft.com

C2FO

C2FO

app.c2fo.com

Disroot Project Board

Disroot Project Board

board.disroot.org

Forecast

Forecast

forecast.app

Workday Adaptive Planning

Workday Adaptive Planning

login.adaptiveinsights.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности