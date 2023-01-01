Handdy.com: облачное бухгалтерское решение, призванное помочь малому бизнесу управлять расходами, составлять оценки и выставлять счета.

Веб-сайт: handdy-profile.appspot.com

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