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KashFlow Payroll

KashFlow Payroll

go.kashflowpayroll.com

Использовать веб-приложение

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kashflow Payroll — онлайн-расчет заработной платы для Великобритании. Kashflow — это облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета и расчета заработной платы, разработанное специально для малого бизнеса в Великобритании.

Веб-сайт: go.kashflowpayroll.com

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