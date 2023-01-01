Программное обеспечение для бизнеса в области ландшафтного дизайна - управление клиентами (CRM), создание оценок, создание счетов, выставление счетов по электронной почте, отслеживание оборудования, планирование заданий, управление расходами, отслеживание платежей, отслеживание химических применений, управление сотрудниками, выставление счетов, измерение размеров участков с использованием спутниковых изображений, уборка снега, Уборка снега, часы, табели учета рабочего времени, время прихода/ухода и многое другое... И это бесплатно!

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