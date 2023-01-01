JobStaq разработан инженерами-газовиками для инженеров-газиков. Программное обеспечение, помогающее автоматизировать повседневные бизнес-задачи; планируйте задания, создавайте профессионально выглядящие сертификаты, генерируйте счета и отслеживайте платежи. Все, что вам нужно для ведения и развития вашего бизнеса. Доступно на iOS, Android и онлайн.

Веб-сайт: jobstaq.co.uk

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