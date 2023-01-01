Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Zoho Workerly для временного персонала. Программное обеспечение Zoho Workerly для планирования сотрудников позволяет агентствам управлять своей базой данных клиентов и временных сотрудников, планировать задания на основе требований клиента, создавать расписания и отправлять счета-фактуры - и все это в рамках единого интерфейса.

Веб-сайт: zoho.com

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