Groupeasy решает общие проблемы коммуникации, организации и планирования, с которыми сталкиваются группы любого типа, с помощью мощного и простого программного обеспечения, которое содержит необходимое количество процессов и структур, расширяя возможности сотрудников, лидеров и членов группы. Groupeasy — это универсальная веб-платформа, доступная по цене, ориентированная на конфиденциальность (без рекламы) и ориентированная на сообщество. Мы являемся инструментом повышения продуктивности для групп, которые сохраняются во времени, стремятся к росту и объединяют людей ради общей цели.

Веб-сайт: us.groupeasy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Groupeasy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.