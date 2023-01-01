Я, библиотекарь — это онлайн-сервис, который упорядочит вашу коллекцию PDF-документов и офисных документов. Он предоставляет множество дополнительных функций для студентов и исследовательских групп как в промышленности, так и в научных кругах. Это справочный менеджер, менеджер PDF-файлов и организатор, ориентированный на сотрудничество в частных группах.

Веб-сайт: i-librarian.net

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