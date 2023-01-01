Управление справочной информацией для исследователей, созданное исследователями. Papers помогает вам собирать и систематизировать исследовательский материал, который вам интересен. Наш отмеченный наградами справочный менеджер значительно улучшит ваши способы поиска, организации, чтения, аннотирования, обмена и цитирования.

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