WebCatalog
MathPapa

MathPapa

mathpapa.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

РЕШАЙТЕ задачи по алгебре шаг за шагом с MathPapa! MathPapa может решить ваши уравнения (и показать работу!) и помочь вам, когда вы застряли с домашним заданием по математике. ФУНКЦИИ: - Решает линейные и квадратные уравнения. - Решает линейные и квадратичные неравенства. - Графики уравнений. - Факторы квадратичных выражений. - Пошаговый порядок действий. - Оценивает выражения. - Решает системы двух уравнений.

Веб-сайт: mathpapa.com

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