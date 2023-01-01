Все растущие предприятия сталкиваются с обычными проблемами. Длинные переписки по электронной почте, множество групповых чатов и файлы повсюду. Bloo — это онлайн-платформа для управления проектами, которая решает именно эти проблемы и предоставляет вам одно место для всего.

Веб-сайт: bloo.io

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