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Bloo

Bloo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: bloo.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Bloo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Все растущие предприятия сталкиваются с обычными проблемами. Длинные переписки по электронной почте, множество групповых чатов и файлы повсюду. Bloo — это онлайн-платформа для управления проектами, которая решает именно эти проблемы и предоставляет вам одно место для всего.

Веб-сайт: bloo.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Bloo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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